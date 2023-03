Prijzen Nederlandse koopwoningen lopen terug Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bestaande koopwoningen zijn in februari op jaar- en op maandbasis goedkoper geworden. Dit bleek woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster. De prijzen in Nederland daalden in februari met 0,8 procent op jaarbasis, de eerste prijsdaling sinds april 2014, aldus het statistiekbureau. In januari van dit jaar stegen de prijzen met 1,1 procent op jaarbasis, in december met 2,7 procent en in februari 2022 met 20,2 procent. Ten opzichte van januari daalden de prijzen met 1,5 procent. De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juni 2013 een dieptepunt. Vervolgens was er sprake van een stijgende trend, tot augustus 2022. Sindsdien is de prijsindex vijf maanden op rij gedaald. De gemiddelde transactieprijs van een woning was in februari 410.189 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.