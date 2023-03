Ook geen TikTok meer voor Britse ambtenaren Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Britse ambtenaren moeten de socialemedia-app TikTok van de telefoons en elektronische apparatuur van de overheid uit voorzorg verwijderen. Dat heeft het Britse kabinet donderdag bekendgemaakt. Het verbod volgt op een onderzoek naar de veiligheidsaspecten rond de app, die eigendom is van het Chinese bedrijf ByteDance. Er werd gekeken naar de risico's dat overheidsgegevens door socialemedia-apps op apparatuur op straat zouden belanden en of zulke platforms toegang konden krijgen tot gevoelige informatie. De app wordt momenteel beperkt gebruik en de noodzaak voor ambtenaren om de app te gebruiken op overheidsapparaten is beperkt. Eerder werden vergelijkbare stappen gezet door overheden in de Verenigde Staten, Canada en de Europese Commissie. Bron: ABM Financial News

