Futures wijzen op licht lagere opening Wall Street

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurs lijkt donderdag iets lager van start te gaan. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd 0,2 procent in het rood. De zorgen over de bankensector in de VS en Europa houden aan, ondanks dat de Zwitserse centrale bank een megalening aan Credit Suisse verstrekt.



"Als de stress in de markt aanhoudt, zal het een zeer moeilijke beslissing worden tussen een pauze en een kleine renteverhoging voor de Federal Reserve", aldus analisten van OCBC. Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een viertal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen woningbouwdata, de wekelijkse steunaanvragen, de Philadelphia Fed-index en de importprijzen. De euro/dollar noteerde op 1,0606. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0576 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0575 op de borden. Olie werd donderdag ruim een half procent duurder. Bedrijfsnieuws Western Alliance Bancorp noteerde voorbeurs 8 procent lager en First Republic Bank lijkt zelfs 27 procent te gaan inleveren. Grootbanken als Citi en Goldman Sachs lijken wel iets hoger te gaan openen. Adobe steeg voorbeurs 6,1 procent, nadat de softwaremaker een beter dan verwachte omzet boekte en de vooruitzichten verhoogde. Proterra daalde voorbeurs bijna 16 procent, nadat de specialist in elektrificatie waarschuwde aan het einde van het eerste kwartaal mogelijk niet genoeg liquiditeit te hebben. UiPath steeg ruim 14 procent, na beter dan verwachte kwartaalcijfers. Snap won voorbeurs circa 6,5 procent, nu er steeds meer druk wordt uitgeoefend op ByteDance om de Amerikaanse tak van TikTok af te stoten. Als TikTok niet wordt afgestoten, kan de app voor korte filmpjes worden verboden in de Verenigde Staten.



Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,7 procent lager op 3.891,93 punten. De Dow Jones index eindigde 0,9 procent in het rood op 31.874,57 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,1 procent tot 11.434,05 punten. Bron: ABM Financial News

