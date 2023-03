Valuta: euro heeft verhoging met 35 basispunten ingeprijsd

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag na de gevoelige daling van woensdag rond de 1,06 dollar in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank vanmiddag en het commentaar daarop door voorzitter Christine Lagarde.

"In de eurokoers is nu een verhoging met 35 basispunten ingeprijsd", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. De euro kende woensdag om 03.51 een koers van 1,0760 dollar, om 16.45 uur stond er 1,0515 dollar op het bord, nu 1,0612 dollar. Het geeft een idee van de onrust in de markt, waarmee de dollar als veilige haven een belangrijke rol speelt, maar ook de verwachting dat de ECB misschien toch kiest voor een verhoging met 25 basispunten", aldus Van der Meer.

De markt was al gespannen in aanloop naar het rentebesluit van de ECB van vandaag en van de Federal Reserve van volgende week woensdag, en raakte nog onzekerder door het rumoer rondom Silicon Valley Bank en helemaal nadat Credit Suisse van aandeelhouder Saudi National Bank te horen kreeg dat het geen financiële steun meer zou ontvangen. Vandaag sprong de Zwitserse centrale bank SNB bij met een lening van 50 miljard Zwitserse frank.

Van der Meer ziet in de kwetsbaarheid van Credit Suisse aanleiding voor de ECB misschien iets minder hard aan de rem te trekken om schulden in de periferie niet duurder te maken. "Er is al eerder gewaarschuwd voor de gevolgen van oplopende rentes voor de schuldposities van landen als Italië, Spanje, Portugal en Griekenland", aldus Van der Meer. "De kwesties bij Credit Suisse lijkt die waarschuwing deze week wat kracht bij te zetten", aldus de handelaar van Ebury donderdag.

Mocht de ECB kiezen voor een verhoging van de rente met 25 basispunten, dan daalt de euro naar verwachting weer onder de 1,06 dollar, aldus de valutahandelaar.

Behalve de ECB staan in de Verenigde Staten de woningbouwcijfers over februari, de wekelijkse steunaanvragen, de activiteitenindex van de Fed van Philadelphia over maart en de importprijzen over februari op de agenda.

Voor de steunaanvragen wordt een daling voorzien van 211.000 naar 205.000 aanvragen.

De euro noteerde donderdag 0,3 procent hoger op 1,0608 dollar. De Europese munt noteerde procent 0,2 hoger op 0,8793 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,1 procent en noteerde op 1,2074 dollar.