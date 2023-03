AEX geeft openingswinsten weg

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft donderdagochtend de flinke openingswinsten grotendeels weggegeven. Rond de klok van elf uur steeg de AEX met 0,2 procent, nadat de hoofdgraadmeter nog anderhalf procent hoger opende.

"In de nasleep van het faillissement van een paar regionale Amerikaanse banken zijn beleggers bevreesd voor mogelijke 'slachtoffers' in Europa", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "En dan is het erg gemakkelijk om de pijlen te richten op banken die, al of niet terecht, als zwak worden beschouwd", aldus Wiersma, wijzend op de koersval van het aandeel Credit Suisse op woensdag.

De Europese beurzen vonden vanochtend steun in het nieuws dat de Zwitserse bank 50 miljard frank zal lenen van de Zwitserse nationale bank.

"De Zwitserse bank Credit Suisse zet een goede stap met een lening van de Zwitserse centrale bank en het plan om obligaties in te kopen die ver onder water staan, waarmee de bank zijn balans versterkt", zo stelde analist Corné van Zeijl van Actiam in een commentaar tegen ABM Financial News.

"Op papier is het een mooie stap, die bijdraagt aan de solvabiliteit." Of het genoeg is om de rust te laten terugkeren, is afwachten. "Angst rond banken is emotie", aldus Van Zeijl. "Je kunt er geen cijfer op plakken en dus ook nooit bepalen of het genoeg is."

Het aandeel Credit Suisse koerste vanochtend ruim 18 procent hoger op het nieuws en daar vonden de Europese beurzen steun in. Veel beurzen leverden echter een groot deel van die winsten in de loop van de ochtend weer in.

Analisten van SEB wijzen door de bankencrisis op de onzekerheid over het beleid van centrale banken. De Europese Centrale Bank komt vanmiddag met het rentebesluit, de Federal Reserve volgende week. "De vraag is hoe de centrale banken omgaan met de huidige bankencrisis en de aanhoudend hoge inflatie en wat dit betekent voor de toekomstige renteverhogingen", aldus SEB, die opmerkte dat de markt er inmiddels rekening mee houdt dat centrale banken minder hard zullen verkrappen.

De markt is er niet zo zeker meer over of de ECB daadwerkelijk de rente met 50 basispunten zal verhogen vanmiddag. Waar de markt daar vorige week nog volledig van overtuigd was, schat de markt de kans op een dergelijke verhoging nu op circa 50 procent.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0614. De olieprijzen stegen met krap een procent tot 68 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging NN aan kop met 2,3 procent koerswinst. ING won 1,8 procent. Prosus en ASMI leverden 0,8 tot 2,2 procent in.

In de AMX wonnen ASR Nederland en Air France-KLM circa twee procent. Aperam en CTP verloren tot 1,4 procent.

In de AScX won Van Lanschot 2,1 procent.

Ordina won nog eens 3,3 procent op 4,73 euro, nadat het aandeel op woensdag al flink steeg na overnamespeculatie. ABN AMRO zei niet verrast te zijn over de interesse in Ordina. De bank noemde het IT-bedrijf fundamenteel solide, wat nog niet volledig in de waardering tot uitdrukking komt. Analisten van ABN denken dat Ordina bij een overname 5,30 euro per aandeel waard is.

NSI verloor 1,3 procent.