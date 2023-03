Salesforce verwacht recordwinst na ontslagrondes Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Salesforce

(ABM FN-Dow Jones) Salesforce.com heeft in het vierde kwartaal van 2022 de verwachtingen overtroffen en verwacht in het lopende jaar recordwinsten. Dit maakte het Amerikaanse softwarebedrijf woensdagavond bekend. In het afgelopen kwartaal werd een verlies geboekt van 98 miljoen dollar, ofwel 0,10 dollar per aandeel, op een omzet van 8,38 miljard dollar. Een jaar eerder werd een omzet behaald van 7,33 miljard dollar. Op aangepaste basis behaalde Salesforce afgelopen kwartaal een winst van 1,68 dollar per aandeel, 0,84 dollar per aandeel meer dan een jaar eerder. Analisten geraadpleegd door FactSet mikten vooraf op een aangepaste winst van 1,36 dollar per aandeel, in het midden van de bandbreedte die Salesforce zelf had aangegeven, bij een omzet van 7,99 miljard dollar. Salesforce sloot het jaar af met een operationele kasstroom van 7,1 miljard dollar, circa 19 procent meer dan een jaar eerder én de hoogste kasstroom in de geschiedenis van het bedrijf. Topman Marc Benioff verwacht dat de winst nog veel sneller kan stijgen tot recordhoogtes. Salesforce mikt voor het lopende jaar op een aangepaste winst van 7,12 tot 7,14 dollar per aandeel op een omzet van 34,5 tot 34,7 miljard dollar. Analisten mikten op een winst van slechts 5,87 dollar per aandeel bij een omzet van 33,9 miljard dollar. Aan het einde van het boekjaar, kondigde Salesforce al aan dat het 10 procent van het totale personeelsbestand van circa 80.000 werknemers wil ontslaan. "We hebben teveel mensen aangenomen in aanloop naar deze neerwaartse economische cyclus en daar neem ik mijn verantwoordelijkheid voor", zo stelde CEO Benioff destijds. Salesforce kondigde ook aan dat het inkoopprogramma van eigen aandelen wordt verdubbeld tot 20 miljard dollar. Voor het lopende eerste kwartaal verwacht Salesforce een aangepaste winst van 1,60 tot 1,61 dollar per aandeel op een omzet van 8,16 tot 8,18 miljard dollar, waar analisten mikten op 1,32 dollar en een omzet van 8,01 miljard dollar. Het aandeel Salesforce lijkt donderdag meer dan 15 procent hoger te openen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.