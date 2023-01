AEX werkt verlies weg Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag licht hoger geëindigd, nadat de ochtendverliezen volledig werden weggewerkt. Bij een slot van 745,19 punten won de AEX bijna 0,1 procent. In de eerste maand van 2023 steeg de hoofdindex ruim 5 procent. Beleggers blijven terughoudend richting de belangrijke rentebesluiten van de Federal Reserve, Europese Centrale Bank en Bank of England. "Hoewel de renteverhoging door de Fed morgen niet als een al te grote verrassing zou moeten komen, zijn beleggers nerveus en blijven ze in dekking. De angst voor wat Jerome Powell zou kunnen zeggen is te groot", aldus marktstrateeg Salah Bouhmidi van IG Nederland. In tegenstelling tot de Verenigde Staten waar de inflatie lijkt af te koelen, is dit in de eurozone nog niet het geval. Woensdag verschijnen actuele inflatiedata waarbij een stabilisering wordt verwacht van de kerninflatie op 5,2 procent. De economie van de eurozone toont zich ondertussen opvallend weerbaar, meent econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen. In het vierde kwartaal wist de economie zelfs licht te groeien, met 0,1 procent, waar een beperkte krimp was voorzien. "Keerzijde van de medaille is echter dat de ECB hierdoor meer ruimte krijgt om de rente op te trekken", aldus Aben. Als de ECB inderdaad de rente steviger verhoogt dan de Fed, dan zou dit de euro sterker maken ten opzichte van de dollar, verwacht beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management. De euro/dollar noteerde dinsdag op 1,0866. WTI-olie werd duurder. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen ging Besi aan kop met een winst van ruim 2 procent, waarmee het net KPN voorbleef. Volgens Jefferies waren de resultaten van KPN conform verwachting, terwijl Degroof Petercam sprak van een solide kwartaal. Philips sloot de rij met een verlies van 5 procent. Op maandag was het aandeel nog een uitblinker na cijfers. RELX daalde licht na een adviesverlaging door Barclays. Wolters Kluwer, dat wel op de kooplijst van de Britse bank bleef, steeg juist licht. In de AMX deed AMG goede zaken, met een plus van 5,5 procent. AMG heeft de risico's verkleind door een lithiumdeal met de Finse batterijenmaker FREYR, zo concludeerde ING dinsdag. AMG tekende een intentieverklaring met de Finnen voor de levering van 3.000 tot 5.000 ton lithiumhydroxide per jaar. Just Eat Takeaway steeg bijna 3 procent. Fagron was de grootste daler in de Midkap met een verlies van iets meer dan een procent. In de AScX verloor vastgoedfonds NSI bijna 2 procent. CM.com kreeg er juist zo'n 2 procent bij. Wall Street Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen tot een procent hoger. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.