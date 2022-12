Beursblik: ING verhoogt koersdoel IMCD Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor het aandeel IMCD verhoogd van 182,70 naar 186,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de bank. ING verhoogde taxaties voor het operationeel resultaat (EBITA) voor dit jaar met 5 procent naar 582. Voor 2023 verwacht de bank hiervoor 628 miljoen euro en voor het jaar erop 666 miljoen euro. De taxaties van ING liggen meer dan 25 procent boven de consensus van Bloomberg. De consensus suggereert dat IMCD de brutomarges niet vast kan houden, terwijl ING uitgaat van een stabilisering rond 25 procent. De margetaxaties van ING zitten voor 2023 60 basispunten boven de consensus en voor 2024 is dat 80 punten. Daar staat tegenover dat ING ook een stevige afname in de autonome groei in de komende jaren verwacht. Dat resulteert in 3 procent groei in 2023 en 6 procent in 2024. Op een rood Damrak noteerde het aandeel IMCD woensdag 0,1 procent hoger op 143,80 euro. Bron: ABM Financial News

