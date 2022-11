Lager onderliggend resultaat voor ForFarmers

(ABM FN-Dow Jones) ForFarmers heeft in het derde kwartaal van 2022 het operationeel resultaat verder zien afnemen, omdat het bedrijf de hogere kosten niet afdoende kon doorberekenen aan klanten. Dit bleek dinsdag uit een tussentijds handelsbericht van de producent van veevoer.

In het derde kwartaal daalde de onderliggende EBITDA met 17,3 procent. De volumes daalden op jaarbasis met 7,2 procent. De brutowinst steeg wel, met 8,3 procent.

De netto-omzet steeg ook "doordat een deel van de gestegen grondstof- en energieprijzen werd doorberekend in de keten", aldus ForFarmers.

"We konden de hogere energie- en vrachttransportkosten, als gevolg van de lage waterstanden in de rivieren, niet voldoende doorberekenen. Vooral varkens- en leghennenhouders hadden te maken met de (financiële) gevolgen van dierziekten, wat we merkten door dalende volumes in deze sectoren”, aldus CFO Roeland Tjebbes.

In Polen realiseerden ForFarmers echter wederom verdere volumegroei, vooral aan vleeskuikenhouders en ook in de herkauwerssector in Nederland en het Verenigd Koninkrijk nam de afzet toe.

"Grondstofprijzen lagen in dit kwartaal wat lager dan in het tweede kwartaal. Dit was voor alle veehouders positief, maar voor varkenshouders nog niet voldoende. Zij leden in het algemeen nog steeds verlies. De stijging van onze brutowinst was niet voldoende om de hogere bedrijfslasten te dekken, waarin we ons geconfronteerd zagen met nagenoeg twee keer zo hoge energiekosten", aldus de CFO van de onderneming.

Outlook

ForFarmers onthield zich dinsdag van een outlook "gezien de onzekerheden rondom macro-economische en geopolitieke ontwikkelingen."

In deze context heeft ForFarmers ook besloten om het inkoopprogramma van eigen aandelen niet opnieuw op te starten, "en dus te beëindigen". Dit programma, dat op 1 december 2021 was gestart, werd al op 15 maart 2022 opgeschort.

Op 17 november publiceert de onderneming een strategie-update. Recent kondigde CEO Chris Deen zijn afscheid bij ForFarmers aan vanwege gezondheidsredenen. Er wordt gezocht naar een opvolger. Tot aan de benoeming van een nieuwe CEO blijven CFO Roeland Tjebbes en COO Pieter Wolleswinkel de taken en verantwoordelijkheden van Deen waarnemen.

Het aandeel ForFarmers sloot maandag op 2,75 euro.