Beursblik: Bank of America voorziet sterke Europese bedrijfswinsten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Analisten van Bank of America zijn optimistisch over de aanstaande kwartaalcijfers van Europese bedrijven, met een verwachte winstgroei van 30 procent voor de bedrijven in de Stoxx Europe 600-index. Toch blijven de analisten negatief over Europese aandelen. Tweederde van de verwachte winstgroei is toe te schrijven aan de energiesector. Zonder die sector groei de winst per aandeel met 11 procent, becijferden de analisten. Ook voor het komende jaar zijn de verwachtingen positief. Hoe kunnen de winstramingen zo hoog blijven,vnu de wereldeconomie zoveel trager groeit? Deels komt dit door de hoge energieprijzen, die de winst van energiebedrijven aanjaagt. Ook stijgt door de stijgende inflatie de winst per aandeel automatisch en de hogere rendementen op staatsleningen stuwen de winsten van banken en verzekeraars. Door de zwakke euro tenslotte boeken Europese multinationals meer winst op hun buitenlandse omzet. De winstverwachtingen staan nu op een piek, denken de analisten. Over een jaar kan de verwachte winst per aandeel voor de Stoxx Europe 600 tot 20 procent lager zijn dan nu, door toenemende margedruk, tragere groei en het wegvallen van de huidige ondersteunende factoren. Daarom blijven de analisten negatief over Europese aandelen, ofschoon de koersen al tot dichtbij het koersdoel van Bank of America van 390 punten voor de Stoxx 600 index zijn gezakt. Zij denken dat de economische groei kan vertragen en de obligatierentes verder kunnen stijgen, waardoor obligaties aantrekkelijker worden ten opzichte van aandelen. Bron: ABM Financial News

