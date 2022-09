Valuta: euro verder omlaag

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag onder 0,99 dollar, nadat de Amerikaanse Federal Reserve woensdag niet zozeer verraste met het rentebesluit, maar wel met de rente- en inflatieverwachtingen.

"Die dot plot zorgde voor meer dollarkracht", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Dat leidt tot zorgen bij importeurs, omdat veel zaken in dollars moeten worden afgerekend. Daarmee bestaat het risico dat de inflatie in de eurozone een opwaarts effect krijgt", aldus Erdmann.

De Federal Reserve verhoogde de belangrijkste rente met 75 basispunten. De Fed-bestuurders zien het belangrijkste rentetarief, de federal funds rate, aan het eind van 2022 op een mediaan van 4,4 procent. In de juni prognose was dit nog 3,4 procent. Ook de prognose voor 2023 werd opwaarts bijgesteld ten opzichte van juni van een mediane verwachting van 3,8 procent naar 4,6 procent nu. Voor 2024 werd de prognose verhoogd van 3,4 procent naar nu 3,9 procent.

De inflatie wordt voor dit jaar geraamd op 5,4 procent, wat een opwaartse bijstelling is ten opzichte van de raming in juni. Toen werd nog uitgegaan van een inflatie van 5,2 procent. De raming voor 2023 werd opwaarts bijgesteld van 2,6 procent naar 2,8 procent. Ook de raming voor 2024 werd opwaarts bijgesteld, hoewel bescheiden, van 2,2 procent naar 2,3 procent.

Onderwijl liet de Bank of Japan donderdagochtend de rente ongemoeid, maar intervenieerde het beleidsorgaan wel op de valutamarkt, waarna de dollar ten opzichte van de yen stevig terugviel. De bank vindt de koers van de yen ten opzichte van de dollar te laag. Japan is een grootimporteur van energiebronnen die in dollars moeten worden betaald.

De Zwitserse centrale bank verhoogde de rente met 75 basispunten en de Noorse bank met 50.

Het wachten is nu op het rentebesluit van de Bank of England vanmiddag. De verwachting is dat de bank kiest voor een verhoging met 50 basispunten. Erdmann ziet echter in de uren voor het rentebesluit de kans op een verhoging met 75 basispunten stijgen.



Naast monetaire zaken kan de markt vandaag reageren op de wekelijkse steunaanvragen uit de Verenigde Staten, waar ook de leidende indicatoren over augustus en het consumentenvertrouwen over september naar buiten komen.

De euro noteerde donderdag 0,4 procent hoger op 0,9877 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8722 Britse pond. Het Britse pond steeg donderdag 0,4 procent en noteerde op 1,1325 dollar. De dollar noteerde 1,6 procent lager op 141,77 yen. De euro liep 1,3 procent op naar 0,9629 Zwitserse frank en nog geen 0,1 procent terug naar 10,1740 Noorse kroon.