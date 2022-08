Engie krijgt nog minder gas van Gazprom Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Engie

(ABM FN-Dow Jones) Het Franse energiebedrijf Engie zegt door de Russische gasleverancier Gazprom per direct nog minder gas geleverd te krijgen. Volgens Engie houdt deze verlaging verband met een geschil over contracten. De Fransen gaven aan dat de leveringen door Gazprom sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne al significant zijn verminderd. Engie zei dinsdag dat het de gasbehoefte veilig heeft gesteld om zo aan de eigen leveringsverplichtingen te voldoen. Bron: ABM Financial News

