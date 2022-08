Sif handhaaft outlook 2022

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Sif heeft in het eerste halfjaar min of meer zoals verwacht gepresteerd en de outlook voor 2022 werd dan ook gehandhaafd. Dit bleek vrijdag uit cijfers van de Roermondse funderingsspecialist.

In een toelichting ging CEO Fred van Beers in op de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de geopolitieke onrust. Dit zorgt voor hogere energie- en staalprijzen. Duurdere energie drukt op de resultaten van Sif, maar de hoger staalprijzen kunnen worden doorberekend aan de klant, aldus de topman.

De onderneming realiseerde een bijdrage, dat wil zeggen de omzet minus de kosten voor grondstoffen, werk door onderaannemers, logistiek en andere externe projectgerelateerde posten, van 63,5 miljoen euro. Dat was 57,7 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.

Er werd 89 kiloton geproduceerd, vrijwel gelijk aan de 88 kiloton in de eerste zes maanden in 2021. Voor de rest van het jaar rekent Sif op nog eens 85 kiloton om zo uit te komen op 174 kiloton, 4 kiloton meer dan in 2021.

In het afgelopen half jaar behaalde Sif een aangepaste EBITDA van 21,1 miljoen euro. Dat was een jaar eerder 20,6 miljoen euro.

ING rekende op een aangepaste EBITDA van 9,8 miljoen euro voor het tweede kwartaal. In het eerste kwartaal kwam Sif uit op een aangepaste EBITDA van 9,6 miljoen euro.

Het orderboek voor 2023 en daarna is voor 282 kiloton gevuld, waarvan over 19 kiloton nog exclusief wordt onderhandeld.

Outlook

Sif herhaalde de outlook voor 2022, dat wil zeggen een hogere EBITDA dan in 2021. ING rekent op een aangepaste EBITDA van 39,5 miljoen euro dit jaar, waarmee Sif de eigen outlook van een iets hoger resultaat dan vorig jaar ook zou halen.

Daarnaast rekent Sif op een productie van 200 kiloton. "Onze capaciteit is volledig geboekt", aldus Van Beers, die toevoegt dat het aantal aanbestedingen voor projecten in 2024 hoog is, “inclusief projecten voor onze geplande productieuitbreiding”.

Sif wil de Rotterdamse bouwlocatie aanpakken om grote monopiles te kunnen bouwen. Momenteel onderhandelt Sif over 400 kiloton aan lanceercapaciteit voor die nieuwe fabriek.

CEO Van Beers zei medio mei in juli een definitief besluit te kunnen nemen over de uitbreiding. Vooralsnog is dit niet gebeurd.