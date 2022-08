Amerikaanse inflatie en Jackson Hole bepalen beursweek

(ABM FN-Dow Jones) Macro-economisch belooft het een drukke week te worden, terwijl beleggers ook het laatste restje aan bedrijfscijfers krijgen gepresenteerd.

Maandag let de markt op de Chicago Fed Index. Afgelopen week bleek de Philadelphia Fed Index veel harder gestegen dan verwacht. Daardoor noteert de index weer boven nul, wat betekent dat een meerderheid van de ondernemers groei verwacht.

Dinsdag is het tijd voor de samengestelde inkoopmanagersindices en woensdag komen er uit de VS cijfers over de woningmarkt en staan de orders voor duurzame goederen op de rol.

Donderdag is Duitsland aan de beurt met het ondernemersvertrouwen gemeten door Ifo en groeicijfers. In de VS staan de wekelijkse steunaanvragen op de agenda en volgen net als in Duitsland groeicijfers. Ook is er aandacht voor de centrale banken, met de notulen van de laatste rentevergadering van de ECB en in het Amerikaanse Jackson Hole vangt de bijeenkomst van centraal bankiers aan. De markt zal vooral letten op wat voorzitter Jerome Powell van de Fed te zeggen heeft.

Vrijdag zijn er vertrouwenscijfers uit Duitsland, Frankrijk en de VS. Ook zijn er cijfers over de inkomens en en uitgaven in de VS. Die cijfers worden vergezeld van een inflatiecijfer, waar zowel de Federal Reserve als de brede markt goed op zal letten.

Nederland

Veel bedrijfsresultaten staan er niet meer op de planning. Maandag is het de beurt aan B&S. Woensdag volgen Kendrion en ASR. Donderdag opent Alfen de boeken, net als Van Lanschot Kempen en Envipco. Vrijdag sluiten Sif en Eurocommercial de week af.

Aandeelhouders van Boskalis kunnen op woensdag naar de Bava die de maritieme dienstverlener organiseert in verband met het overnamebod van HAL.

België

Net als in Nederland is ook in België het cijferseizoen grotendeels achter de rug. Maandag en dinsdag is de agenda leeg en pas op woensdag is het dan de beurt aan Smartphoto en Agfa-Gevaert.

Donderdag is druk met cijfers van fusiekandidaten Tessenderlo en Picanol. Eind juni verhoogden de twee bedrijven al hun outlook.

Op donderdag staan verder Bannimo en MDxHealth op de planning en vrijdag volgen Balta, Recticel, VGP en KBC Ancora met cijfers.