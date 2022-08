Beursblik: Credit Suisse verhoogt koersdoel Aegon licht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft maandag het koersdoel voor Aegon verhoogd van 5,80 naar 5,90 euro en handhaafde het Outperform advies. Analisten van de Zwitserse bank kwamen tot een hoger koersdoel, nadat de ramingen voor de operationele kapitaalaanwas met 4 procent werden verhoogd tot ruim 1,4 miljard euro. "De verzekeraar gaf aan dat een niveau van 1,4 miljard euro makkelijk haalbaar is", aldus de analisten. Credit Suisse ziet voldoende opwaarts potentieel ten opzichte van de analistenconsensus. Ook beschouwt de zakenbank de beoordeling van de strategische opties door Aegon van de portefeuille met variabele annuïteiten als een mogelijke koersaanjager. Het aandeel Aegon koerste maandagochtend 0,5 procent hoger op 4,91 euro. Bron: ABM Financial News

