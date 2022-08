Beursblik: resultaten Just Eat Takeaway liepen vermoedelijk flink terug

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de resultaten flink onder druk zien staan, onder meer vanwege een moeilijke vergelijkingsbasis. Dit verwachten analisten in aanloop naar de cijfers op woensdag.

Analisten van Jefferies voorzien dat de orders in het tweede kwartaal met 9,3 procent op jaarbasis terugvielen tot 253,6 miljoen. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland zal de terugval het sterkst zijn met een min van 14,7 procent. Ook in Noord-Amerika liepen de orders met 12,1 procent flink terug, zo voorziet Jefferies.

De brutotransactiewaarde daalde volgens Jefferies met 3,1 procent tot 6,9 miljard euro, eveneens door een terugval in Noord-Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

De analistenconsensus die Just Eat zelf samenstelde, mikt op een brutotransactiewaarde in de eerste zes maanden van 14,4 miljard euro. Dat zou volgens de analisten een omzet opleveren van 2,8 miljard euro, met een aangepaste EBITDA van 121 miljoen euro negatief en een marge van 0,9 procent negatief. De consensus rekent op een nettoverlies van 432 miljoen euro.

Analisten van Deutsche Bank voorzagen eerder dit jaar nog dat de vraag veerkrachtig zou blijven in de eerste helft van dit jaar. De laatste cijfers over juni laten echter een vertraging zien.

"Het tweede kwartaal is vermoedelijk een uitdagend kwartaal geweest voor de sector, vanwege een moeilijke vergelijkingsbasis en een complex handelsklimaat", aldus analist Giles Thorne van Jefferies. Thorne hoopt in de halfjaarcijfers te zien hoe Just Eat Takeaway in de tweede jaarhelft een groei van de brutotransactiewaarde kan realiseren.

Topman Jitse Groen sprak namelijk eerder de verwachting uit dat de winstgevendheid dit jaar geleidelijk zal aantrekken en dat in 2023 de aangepaste EBITDA positief moet worden. Voor dit jaar rekent de maaltijdbezorger nog op een negatieve aangepaste EBITDA-marge van 0,5 tot 0,7 procent. De consensus rekent op een min van 0,6 procent.

"Inmiddels is het de sector wel duidelijk geworden dat winstgevendheid het toverwoord is", aldus analist Michael Roeg van Degroof Petercam. "Wie hierin slaagt, zal de koers zien herstellen," voorziet hij.

Citi verwacht dat Just Eat de EBITDA-outlook voor dit jaar zal handhaven. De analisten van Citi blijven geloven in de potentie van Just Eat op de middellange en lange termijn.

Just Eat Takeaway opent woensdag voorbeurs de boeken.