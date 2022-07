AMG trekt outlook weer op Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) AMG heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de resultaten fors zien aantrekken en verhoogde opnieuw de outlook. Dit bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van het in Amsterdam genoteerde speciaalmetaalbedrijf. De omzet liep op jaarbasis met 42 procent op tot 424 miljoen dollar. De EBITDA steeg met 158 procent tot 81,1 miljoen dollar en dit leverde een marge op van 19,1 procent. Een jaar terug was dit nog 10,5 procent. De analistenconsensus rekende op een omzet van 418 miljoen dollar met een EBITDA van 76,3 miljoen dollar. Inmiddels stijgt de EBITDA nu al acht kwartalen op rij en afgelopen kwartaal betroft het de hoogste EBITDA ooit. De nettowinst steeg van 3,6 miljoen naar 29,6 miljoen dollar. Outlook AMG mikte voor 2022 op een EBITDA van 260 tot 290 miljoen dollar, maar trok dit donderdag op naar 280 tot 300 miljoen dollar. AMG heeft nu al meermaals de outlook verhoogd. Analisten zagen ook voldoende ruimte voor een outlookverhoging. De consensus lag voor de halfjaarcijfers al op 309 miljoen dollar. AMG denkt binnen maximaal 5 jaar een EBITDA van 500 miljoen dollar te kunnen realiseren. Het aandeel AMG stijgt donderdag 3,6 procent. Bron: ABM Financial News

