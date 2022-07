Flinke omzetmeevaller voor Coca-Cola Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Coca Cola

(ABM FN-Dow Jones) The Coca-Cola Company heeft in het tweede kwartaal van 2022 flink meer omzet behaald dan voorzien en ook de winst viel lichtjes mee. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van het Amerikaanse frisdrankgigant. De volumes stegen met 8 procent in de afgelopen kwartaal, en de omzet zelfs met 12 procent tot 11,3 miljard dollar. Op autonome basis steeg de omzet nog iets harder, met 16 procent. Naast een gunstige volume-ontwikkeling boekte Coca-Cola ook een stijging van de prijsmix met 12 procent. Daarmee presteerde het bedrijf beter dan verwacht. De analisten die aan de consensus van FactSet bijdroegen rekenden op 10,6 miljard dollar aan omzet. De operationele marge daalde op jaarbasis wel flink, van 29,8 tot 20,7 procent als gevolg van de overname van BodyArmor. Op vergelijkbare basis was de daling een stuk beperkter, namelijk van 31,7 naar 30,7 procent. De winst per aandeel daalde met 28 procent tot 0,44 dollar, maar op vergelijkbare ging het om een winststijging met 4 procent tot 0,70 dollar. Dit is duidelijk beter dan waarop de analisten hadden gerekend. De consensus lag op 0,67 dollar per aandeel. Outlook Het stopzetten van de activiteiten in Rusland, zo waarschuwde Coca-Cola eerder al, heeft een impact van 1 procent op de volumes, van 1 tot 2 procent op de omzet en de operationele winst en van 0,03 dollar op de winst per aandeel op vergelijkbare basis. Dat laatste schatte de fabrikant eerder nog in op 0,04 dollar per aandeel. Voor heel 2022 rekent Coca-Cola nu op een autonome omzetgroei van 12 tot 13 procent. De vergelijkbare winst per aandeel zal met 5 tot 6 procent stijgen ten opzichte van de 2,32 dollar in 2021, denkt de frisdrankgigant. Bron: ABM Financial News

