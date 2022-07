Beursblik: ECB laat deur op kier voor renteverhoging met 50 basispunten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De Europese Centrale Bank heeft de deur op een kiertje gelaten om de rente in juli met 50 basispunten te verhogen. Dit meent analist Bas van Geffen van Rabobank, na het doornemen van de notulen van de centrale bank van de laatste rentevergadering. Maar hoewel er dus een klein kiertje is, "lijkt er geen hele sterke druk op gezet te zijn door de haviken." Daarom gaat de rente bij de komende vergadering vermoedelijk met 25 basispunten omhoog, en volgt er in september wellicht een grotere stap, aldus Van Geffen. Wel kan de dalende euro wellicht nog zorgen dat de ECB in juli toch steviger in actie komt, aldus Rabobank. De beleidsraad stelde dat het proces van normalisatie afhankelijk is van de marktomstandigheden. "En gezien we nog niet weten hoe effectief het anti-fragmentatie instrument gaat zijn, is het nog afwachten of dit de volatiliteit in yields kan beperken. Daarmee lijkt een grotere stap nog altijd pas ná juli te komen, ervan uitgaande dat dit instrument goed ontvangen wordt door de markt." Verder zag Van Geffen weinig nieuws over dit anti-fragmentatie instrument. De Bloomberg headlines eerder vandaag dat dit waarschijnlijk het 'Transmission Protection Mechanism' gaat heten, en dat er nog wat onzekerheid is of dit instrument tijdens de komende vergadering al gereed is, wogen zwaarder op de markt. De euro/dollar handelde vanmiddag op 1,0185. De Duitse tienjaarsrente noteerde op 1,22 procent en de Italiaanse variant op 3,26 procent. Bron: ABM Financial News

