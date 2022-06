Nederlandse producentenprijzen fors hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse producentenprijzen zijn in mei op jaarbasis met bijna 29 procent gestegen. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in mei gemiddeld 28,8 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder en vrijwel gelijk aan de stijging in april op jaarbasis toen deze prijzen met 28,9 procent opliepen.

De oorlog in Oekraïne zorgt voor extra druk op de prijzen, bovenop de prijsstijgingen die ontstonden door het snelle herstel van de economie na de coronacrisis, aldus het statistiekbureau donderdag.

Producten van de aardolie-industrie waren in mei 107,5 procent duurder dan in mei 2021. In april lagen de prijzen 108,6 procent hoger dan een jaar eerder. Ook in de chemische industrie hangt de afzetprijs over het algemeen samen met de olieprijs. De afzetprijzen van de chemische industrie waren in mei 39,2 procent hoger dan een jaar eerder. In april lagen de prijzen 43,9 procent hoger dan in april 2021.

De afzetprijzen van de industrie zijn in mei ten opzichte van april met 1,1 procent gestegen. De prijzen op de binnenlandse markt namen met 1,2 procent toe, de prijzen op de buitenlandse markt met 1,0 procent. De afzetprijzen lopen al vanaf eind 2020 snel op, aldus het CBS.