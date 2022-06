Equinor verkoopt meerderheidsbelang project in Golf van Mexico aan Shell Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Equinor heeft ingestemd met de verkoop aan Shell van 51 procent van zijn belang in het North Platte diepwaterontwikkelingsproject in de Amerikaanse Golf van Mexico. Dit meldde de Noorse oliegigant woensdag. Equinor behoudt een belang van 49 procent in het project en Shell wordt de nieuwe exploitant van het project. Om deze wijziging te weerspiegelen wordt het project hernoemd tot het Sparta diepwaterontwikkelingsproject. De financiële details van de transactie werden niet vermeld. De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden en goedkeuring van de autoriteiten. Bron: ABM Financial News

