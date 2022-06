Deutsche Bank haalt Air France-KLM van verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft vrijdag het advies voor Air France-KLM verhoogd van Verkopen naar Houden. Het koersdoel werd na de claimemissie vastgesteld op 1,50 euro. Volgens Deutsche Bank suggereren de laatste resultaten dat een sterke operationele omslag plaatsvindt. Door de claimemissie is daarnaast de schuldenlast teruggebracht en de waardering van het aandeel oogt aantrekkelijk. Risico's blijven echter aanwezig benadrukte de bank, wijzend op onder meer een mogelijke recessie en de noodzaak om de balans ondanks de claimemissie toch nog verder te versterken. Het aandeel Air France-KLM sloot donderdag in Amsterdam op 1,21 euro. Bron: ABM Financial News

