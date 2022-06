'Energie nog schaarser na brand LNG-terminal Texas'

(ABM FN-Dow Jones) Een explosie in een grote Amerikaanse exportterminal voor vloeibaar aardgas beperkt de energie-import verder voor Europa, dat al kampt met onzekere levering vanuit Rusland. Dat meldt persbureau Bloomberg.

De exportterminal voor LNG in Freeport in de staat Texas zal minimaal drie weken dicht blijven na een brand woensdag, aldus het persbureau. De terminal is goed voor bijna een vijfde van de export van Amerikaanse aardgas naar andere continenten.

Tankopslagbedrijf Vopak is ook actief in Freeport, maar niet met een LNG-terminal, meldt Vopak desgevraagd aan ABM Financial News.

De VS verscheepte bijna driekwart van zijn LNG naar Europa in de eerste vier maanden van dit jaar. Bijna de helft van de brandstof voor stroomcentrales, verwarming en industrie die de EU verbruikt, haalt de unie nu van de overkant van de Atlantische oceaan.

Sommige Europese landen proberen zichzelf onafhankelijk te maken van Russische aardgas, na de Russische invasie van Oekraïne, maar dat is vooralsnog niet goed mogelijk.

De Freeport terminal kan 15 miljoen ton per jaar exporteren en levert onder andere aan BP en TotalEnergies. De sluiting van de terminal zal de prijzen voor LNG in Europa en Azië waarschijnlijk verder laten stijgen. Omdat er veel meer LNG-voorraden zullen zijn na de storing daalde de aardgasprijs in de VS woensdag flink, met 6,5 procent.