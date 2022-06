Video: Euro/dollar richting 1,10 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Monex Europe verwacht dat de euro ten opzichte van de dollar in de loop van dit jaar weer op gaat lopen naar 1,10 in het vierde kwartaal. Dit zei valutahandelaar Martijn Weller van Monex Europe woensdag voor de camera van ABM Financial News. Op de korte termijn verwacht Weller nog wel veel bewegelijkheid waarbij pariteit tussen de euro en de dollar niet is uitgesloten. Daarnaast blikt de handelaar vooruit op het aanstaande rentebesluit van de ECB. De centrale bank zal volgens Weller naar verwachting bekendmaken dat de grootschalige opkoop van obligaties stopt en er een renteverhoging in juli en september zal volgen met 25 basispunten. Ook wordt verwacht dat de ECB een plan zal aankondigen om de renteverschillen tussen Europese landen kleiner te maken, zei Weller. Klik hier voor: Euro/dollar naar 1,10 Bron: ABM Financial News

