Netflix snijdt in personeelsbestand

Beeld: Netflix

(ABM FN-Dow Jones) Netflix laat in een nieuwe ontslagronde 150 werknemers gaan. Dit lied een woordvoerder van de streamingdienst weten aan The Wall Street Journal. De meeste werknemers die vertrekken werken in de VS en de ontslagen hebben met name te maken met de nieuwe focus van het bedrijf en niet zozeer met de individuele prestaties van de werknemers, zo liet de woordvoerder weten. De ontslagronde heeft betrekking op 2 procent van het gehele personeelsbestand van Netflix. De ontslagen volgen op tegenvallende cijfers over het eerste kwartaal. Afgelopen kwartaal zag de streamingdienst voor het eerst in tien jaar meer abonnees vertrekken dan dat erbij kwamen. Netflix verloor 200.000 abonnees, terwijl het mikte op 2,5 miljoen meer abonnees. En in het lopende kwartaal vreest Netflix nog eens 2 miljoen abonnees kwijt te raken. Bron: ABM Financial News

