'Shell rekent af met analistenverwachtingen'

Beeld: Shell International Limited

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft dankzij de hoge olieprijzen in het eerste kwartaal meer winst geboekt dan verwacht. Dit concludeerde analist Quirijn Mulder van ING donderdag. In de eerste drie maanden van dit jaar verdiende Shell 9,1 miljard dollar, op basis van de geschatte actuele kosten en exclusief bijzondere posten toewijsbaar aan aandeelhouders. Dat was meer dan de 8,7 miljard dollar die analisten gemiddeld hadden voorzien. ING zag daar nog flink onder met 8,0 miljard dollar. "Het grootste verschil zat bij Oil Products dankzij hogere raffinagemarges", aldus Mulder. De operationele vrije kasstroom van 14,4 miljard dollar geeft Shell de ruimte "om de schuld te verlagen en de aandeelhouder te verwennen met dividenden en aandeleninkopen", meent de analist van ING. Shell verwacht in de tweede helft van 2022 om ruim 30 procent van de operationele vrije kasstroom uit te keren aan de aandeelhouders. "Dat is nog eens 5 tot 8 miljard dollar, of zelfs meer, in aandeleninkopen", merkte Mulder op. "Per saldo meevallende resultaten, maar omdat we menen dat de olieprijs al heeft gepiekt, is een Houden advies gerechtvaardigd", stelt de analist. Het aandeel Shell wint donderdag 3,0 procent. Bron: ABM Financial News

