BASF handhaaft jaaroutlook

Beeld: BASF SE

(ABM FN-Dow Jones) BASF heeft de voorlopige cijfers over het eerste kwartaal bevestigd, en handhaafde de outlook voor het hele boekjaar. Dit bleek uit de definitieve cijfers van het Duitse chemiebedrijf. Het bedrijf bevestigde de voorlopige cijfers die begin deze maand gepubliceerd werden. Zo daalde de nettowinst afgelopen kwartaal van 1,7 miljard naar 1,2 miljard euro, terwijl de omzet steeg van 19,4 naar 23,1 miljard euro, gedreven door hogere prijzen. Het aangepaste EBIT-resultaat verbeterde van 2,3 naar 2,8 miljard euro. Outlook BASF handhaafde de outlook voor het hele boekjaar. De chemiereus rekent op een omzet tussen 74 en 77 miljard euro met een aangepaste EBIT tussen 6,6 en 7,2 miljard euro. Wel waarschuwde het bedrijf voor de risico’s die kunnen ontstaan uit de verdere stijgingen van de grondstoffenprijzen en sancties tegen Rusland. Bron: ABM Financial News

