Berenberg verlaagt koersdoel Avantium

Beeld: Avantium

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor Avantium verlaagd van 8,40 naar 6,60 euro bij een ongewijzigd koopadvies. Dit bleek woensdag uit een rapport van de zakenbank. De analisten hebben hun model aangepast om de jaarcijfers maar ook de kapitaalverhoging mee te nemen, waardoor het koersdoel omlaagging. Nu Avantium vers kapitaal heeft weten op te halen is het nu wachten op de eerste productie in 2024 van PEF in de FDCA-fabriek, aldus de analisten. “Als de technologie werkt, zouden lucratieve licentiedeals en een aanzienlijk hogere waardering moeten volgen”, aldus Berenberg. Het aandeel Avantium sloot dinsdag op 3,24 euro. Bron: ABM Financial News

