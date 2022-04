Bovemij start inkoopprogramma certificaten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Verzekeringsmaatschappij Bovemij heeft in 2021 in lijn met het voorgaande boekjaar gepresteerd en kondigde een inkoopprogramma aan van certificaten voor 25 miljoen euro. Dit bleek woensdag uit de jaarcijfers van de financieel dienstverlener in de mobiliteitsbranche. Bovemij boekte in 2021 een nettowinst van 46,6 miljoen euro, in vergelijking met 48,8 miljoen euro in het voorgaande boekjaar, gesteund door minder schades als gevolg van minder verkeer op de weg. Het eigen vermogen steeg in 2021 met 34 miljoen euro tot 255,6 miljoen euro. Daarnaast kondigde het concern een inkoopprogramma aan van certificaten ter waarde van 25 miljoen euro. Na de aandeelhouders vergadering van 22 april 2022, kunnen certificaathouders vanaf 25 april hun certificaten aanbieden. Bovemij zal de certificaten inkopen tegen de richtprijs van 36,80 euro per certificaat, waarna de waardepapieren zullen worden ingetrokken. Vervolgens zal het concern voor maximaal 5 miljoen euro aan aandelen aan branchevereniging BOVAG verkopen. PB Holding, het voormalige Stern, heeft een certificaten-belang van 5,06 procent in Bovemij. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.