Minder omzet en resultaat voor Campbell Soup

(ABM FN-Dow Jones) Campbell Soup heeft in het afgelopen kwartaal de omzet en de winst zien afnemen, zoals voorzien. Dit bleek woensdag uit de resultaten van de Amerikaanse soepreus. CEO Mark Clouse sprak van een lastig kwartaal, met een moeilijke vergelijkingsbasis, personeelstekorten en verstoringen in de aanvoerketen. "En de opleving van omikron maakte dit alleen maar erger.' De topman is evenwel positiever gestemd voor de tweede jaarhelft. De maker van soepen en sauzen zag de omzet in het tweede kwartaal, dat eindigde op 30 januari van dit jaar, autonoom met 2 procent dalen naar 2,21 miljard dollar bij een aangepaste winst per aandeel van 0,69 dollar tegen 0,82 dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden ook op een aangepaste winst per aandeel van 0,69 dollar. De omzetverwachting lag daarentegen op 2,24 miljard dollar. Outlook Campbell voorziet voor het lopende boekjaar nog altijd een vlakke tot 2 procent lagere omzet en een aangepaste winst per aandeel van 2,75 tot 2,85 dollar per aandeel. Dat zou 0 tot 4 procent minder zijn dan de 2,86 dollar in het voorgaande jaar. Het aandeel Campbell noteerde woensdag in de elektronische handel voorbeurs in New York 0,3 procent lager. Bron: ABM Financial News

