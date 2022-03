Olieprijs stijgt weer Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag na een dag respijt weer flink gestegen. Bij een settlement van ruim 115 dollar werd een vat West Texas Intermediate op weekbasis zelfs ruim een kwart duurder. Sinds de Russische invasie in Oekraïne nu ruim een week geleden zijn de olieprijzen fors gestegen. Vrijdag beschoten de Russen de grootste kerncentrale van Europa, Zaporizja, in de Oekraïense stad Enerhodar. Hoewel een brand die uitbrak snel werd geblust en er geen verhoogde stralingsniveaus zijn waargenomen, is de kerncentrale nu wel in handen van Rusland, volgens mediaberichten. "Gebeurtenissen die het aanbod verminderen, zoals strengere sancties of schade aan productie/pijpleidingen, kunnen een nieuwe impuls geven aan de olieprijs", aldus Colin Cieszynski van SIA Wealth Management. "Aan de andere kant kunnen gebeurtenissen die het aanbod op de markt kunnen vergroten, zoals een nieuwe deal tussen de VS en Iran die Iran in staat zou stellen de export te hervatten, er mogelijk voor zorgen dat de huidige rally vertraagt ??of van koers verandert", aldus de marktstrateeg. Volgens de laatste berichten zou een atoomakkoord met Iran dichtbij zijn, maar vooralsnog zijn de oliemarkten gefixeerd op de Oekraïnecrisis en het gebrek aan aanbod. Bron: ABM Financial News

