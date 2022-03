VEB wil handhaving sancties op cryptohandel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Vereniging van Effectenbezitters heeft opgeroepen tot handhaving van de sancties op cryptoplatformen. Dit meldde de VEB op de eigen website. De belangenbehartiger stuurde een brief aan de ministers van Buitenlandse Zaken, Financiën en Rechtsbescherming en de toezichthouders AFM en DNB, maar ook aan internationale instanties, "dat deze zorgen bepaald niet stoppen bij de landsgrenzen". "De ondoorzichtige cryptomarkten kunnen beleggers duur komen te staan nu er serieuze sancties zijn opgelegd aan Rusland. Onbedoeld en ongewild kunnen crypto-beleggers gelieerd raken aan witwassen en terrorismefinanciering", aldus de VEB. Een boycot is zo sterk als zijn zwakste schakel, aldus de VEB, en het heeft er volgens de belangenbehartiger alle schijn van dat dit nu de cryptomarkt is, "traditioneel ondoorzichtig en leunend op anonimiteit en fiscale en territoriale neutraliteit". Bron: ABM Financial News

