Lagere opening AEX voorzien na ongeloof over cijfers Meta

(ABM FN-Dow Jones) Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting lager van start. Wall Street sloot woensdag nog overtuigend in het groen, maar nabeurs stelde Meta, moederbedrijf van onder meer Facebook, hevig teleur met zijn cijferrapportage. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong 0,4 procent in het rood.

Woensdag zette de AEX dankzij een fractionele winst en een slot op 765,56 punten nog zijn derde winstdag op rij neer. Afgelopen vrijdag noteerde de AEX intradag nog op een laagste stand van 734,54 punten.

Op Wall Street sloot hoofdgraadmeter S&P 500 woensdagavond met bijna 1 procent zelfs voor de vierde handelsdag op rij hoger. Sinds het slot van vorige week donderdag is de hoofdindex nu 6 procent geklommen. Vooral sterke cijfers van Amerikaanse techgiganten waren verantwoordelijk voor de draai in het sentiment, dat in januari nog uitgesproken negatief was.

Woensdag reageerden beleggers euforisch op cijfers van Alphabet, die dinsdag nabeurs verschenen. Het moederbedrijf van onder meer zoekmachinegigant Google zag de omzet in het afgelopen kwartaal op jaarbasis met 32 procent stijgen naar 75,3 miljard dollar, hetgeen resulteerde in een winststijging van maar liefst 38 procent. Het aandeel sloot met een winst van 7,4 procent nipt op de hoogte stand ooit. Eerder deze week werden ook cijfers van Apple al met gejuich ontvangen.

Handelaren keken daarom met vertrouwen uit naar de cijfers nabeurs van die andere techgigant, Meta Platforms, en het aandeel klom in de reguliere handel met hoge omzetten met meer dan 1 procent omhoog.

Het concern, waar Facebook, Instagram en WhatsApp onderdeel van uitmaken, zag het afgelopen kwartaal op jaarbasis de nettowinst echter dalen van 11,2 miljard dollar naar 10,3 miljard dollar. Meta genereert bijna al zijn omzet uit advertentie-inkomsten en bedrijven snijden in hun budget vanwege problemen met de aanvoerketen, aldus Meta, dat ook kampt met strenge regelgeving en oprukkende concurrentie.

Het aandeel van het bedrijf dat vorig jaar nog de grens van een beurswaarde van 1 biljoen dollar doorbrak, werd in de elektronische handel nabeurs genadeloos afgestraft met een daling van maar liefst 23 procent. Futures op techbeurs Nasdaq worden in dit geweld mee omlaag getrokken en zij noteren vanochtend ruim 2 procent in het rood.

In Azië, waar de meeste beurzen hun deuren gesloten houden in verband met de viering van Nieuwjaar, reageren beleggers vanochtend ingetogen. De beurs in Australië noteert vrijwel onveranderd, terwijl de Nikkei index in Tokio wel 1 procent verliest.

De Amerikaanse olie-future maakte woensdag een pas op de plaats met een slot op 88,26 dollar per vat.

Rentebesluit ECB

Vanmiddag maakt de Europese Centrale Bank haar rentebesluit bekend. De rente zal naar verwachting niet worden aangepast en economen letten vooral op de toelichting van voorzitter Christine Lagarde.

Het belooft een koorddansact te worden. De ECB zal niet te 'hawkish' willen klinken, aldus econoom Carsten Brzeski van ING, om te voorkomen dat de marktverwachtingen voor renteverhogingen te ver doorschieten. Aan de andere kant kan een ECB die te 'dovish' klinkt, de geloofwaardigheid van de centrale bank schaden.

De beurzen kwamen mondiaal in januari nog zwaar onder druk te staan doordat beleggers ervan doordrongen werden dat de Amerikaanse Federal Reserve de rente dit jaar meerdere malen zal verhogen.

Naast het rentebesluit van de ECB kunnen ook de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen, in aanloop naar de vrijgave van het Amerikaanse banenrapport vrijdag, op extra aandacht rekenen.

Woensdag werd nog bekend dat de werkgelegenheid in de private sector in de VS in januari onverwacht zou zijn gekrompen volgens data van loonstrookjesverwerker ADP, die als een voorbode worden beschouwd van het officiële banenrapport op vrijdag.

Bedrijfsnieuws

ING boekte in het vierde kwartaal van 2021 fors meer winst, dankzij hogere fee-inkomsten, terwijl de voorzieningen voor oninbare leningen flink aantrokken. De nettowinst steeg van 727 miljoen euro een jaar eerder naar 945 miljoen euro afgelopen kwartaal, een toename van 30 procent. Dat is wel minder dan de 1,37 miljard in het derde kwartaal.

Marel boekte in het vierde kwartaal een licht lagere nettowinst op een hogere omzet. Dit meldde de IJslandse fabrikant van vlees- en visverwerkingsmachines woensdag nabeurs.

Deborah Waters zal per 7 februari 2022 aantreden als nieuwe Chief Technology Officer bij Aegon en zal tevens zitting nemen in de raad van bestuur van het bedrijf.

ForFarmers wil Marijke Folkers-In ‘t Hout benoemen tot lid van de raad van commissarissen.

Galapagos zal tijdens het jaarlijkse congres van de European Crohn's and Colitis Organization negen presentaties geven over de behandeling van colitis ulcerosa.

Core Laboratories boekte het afgelopen kwartaal een operationeel inkomen van 14,2 miljoen dollar, in vergelijking met 23,4 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een nettowinst van 2,7 miljoen dollar, tegen 13,5 miljoen dollar in het vierde kwartaal van 2020.

Alfen gaat Bredenoord voorzien van mobiele opslagsystemen. Bredenoord opereert in het brede activiteitenspectrum voor mobiele energiesystemen en kan met de opdracht aan Alfen de vloot aan systemen uitbreiden om zo aan de stijgende vraag bij klanten te kunnen voldoen.

Shell komt vanochtend ook met kwartaalcijfers. De zogenoemde CCS-winst kwam in het vierde kwartaal uit op 6.391 miljard dollar, terwijl analisten mikten op 5.224 miljoen dollar.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg woensdag 0,9 procent tot 4.589,37 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 35.629,33 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent hoger op 14.417,55 punten.