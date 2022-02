Winst UBS valt hoger uit dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ING Groep

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft in het vierde kwartaal van 2021 een hoger dan voorziene winst geboekt en kwam met nieuwe doelen als onderdeel van een strategie-update. Dit bleek dinsdagochtend uit cijfers van de Zwitserse bank. CEO Ralph Hamers sprak van een sterk jaareinde. In het afgelopen kwartaal daalde de winst op jaarbasis van 1,6 naar ruim 1,3 miljard dollar, waar analisten die bijdroegen aan de consensus mikten op 863 miljoen dollar. UBS moest een provisie nemen van 740 miljoen dollar gerelateerd aan een belastingkwestie in Frankrijk. Als onderdeel van de nieuwe strategie, wil UBS meer dan 6 biljoen dollar in beheer hebben, verdeeld over onder meer de vermogensbeheertak en de zakenbank. Ook mikt UBS op een rendement op het Tier 1 kapitaal van 15 tot 18 procent bij een verhouding tussen kosten en inkomsten, de zogeheten cost/income ratio, van 70 tot 73 procent. In het vierde kwartaal steeg de operationele winst met 8 procent tot 8,73 miljard dollar, hetgeen ook beter was dan de 8,49 miljard dollar waar analisten op mikten. Overigens liepen de operationele kosten ook op, van 6,1 miljard naar 7,0 miljard dollar. UBS stelt een dividend voor van 50 dollarcent per aandeel over 2021, terwijl een jaar eerder nog 37 cent werd uitgekeerd. Ook wil de Zwitserse bank dit jaar voor 5 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Bron: ABM Financial News

