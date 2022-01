Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag gestegen. Bij een settlement van 83,82 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim 2 procent duurder. Op weekbasis werd een vat WTI-olie zo'n 6 procent meer waard. Volgens econoom Peter Cardillo van Spartan Capital blijft het fundamentele plaatje voor olie sterk, ondanks de omikronvariant van het coronavirus. "Technisch gezien is er een solide basis rond de 79-80 dollar, wat waarschijnlijk zal resulteren in een stijging naar 85 dollar voordat de olieprijs weer terug zakt tot rond de 83 dollar", voorspelt de econoom. Volgens analist Tom Essaye van Sevens Report is de outlook voor de mondiale oliemarkt in de afgelopen weken verbeterd maar is het te vroeg voor een echte rally. "De opwaartse lange termijn trend voor olie is zeker intact maar op de korte termijn is olie overkocht en daarom verwachten we een consolidatie nadat WTI-olie sinds een dip voor de feestdagen met 25 procent is gestegen", aldus Essaye. Bron: ABM Financial News

