Europese beurzen overwegend vlak rond middaguur

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag overwegend vlak, ofschoon de verschillen met de slotnoteringen van woensdag klein zijn. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur onveranderd op 483,80 punten. De Duitse DAX noteerde onveranderd op 16.003,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,4 procent met een stand van 7.206,80 punten. De Britse FTSE noteerde donderdag vlak 7.551,61 punten. De macro-economische agenda van donderdag bevat voor de Verenigde Staten de producentenprijzen over december en de wekelijkse steunaanvragen, waarvoor een aantal van 200.000 wordt verwacht. Sprekers zijn donderdag, naast Lael Brainard, de vice-voorzitter van de Fed, ook de vicevoorzitter van de Europese Centrale Bank Luis de Guindos. De olieprijs noteerde donderdag licht hoger. Een februari-future West Texas Intermediate noteerde 0,1 procent in het groen op 82,72 dollar, terwijl voor een maart-future Brent 84,64 dollar werd betaald, een plus van 0,2 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1464. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1465 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1450 op de borden.



Bedrijfsnieuws Opvallende stijger is vanochtend Just Eat Takeaway.com met een koerswinst van 5,7 procent in de nasleep van een update op woensdag. Analisten van IG wezen de koerswinst van vandaag en gisteren vooral toe aan een call met analisten na publicatie van de update. "De voornaamste reden [voor de koerswinsten] is dat de concurrenten het wellicht even slecht hebben gedaan en dat het aandeel Just Eat de laatste tijd al stevig was afgestraft op de beurs", aldus IG. In Parijs was verder het aandeel Renault een opmerkelijke stijger met een koerswinst van 3,1 procent, gevolgd door die van STMicroelectronis waar 2,8 procent bij kwam. Sowieso liggen aandelen uit de chipsector er vandaag goed bij, na sterke cijfers van TSMC en koersdoelverhogingen van Credit Suisse voor STMicroelectronis, maar ook Infineon, ASML en ASMI. De koers van het aandeel Infineon was in Frankfurt de sterkste stijger met een winst van 2,8 procent. Aan de onderkant bleven de verliezen redelijk beperkt, met alleen voor het aandeel Qiagen een koersverlies van 2 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen. De S&P 500 index sloot woensdag 0,3 procent hoger op 4.726,35 punten, terwijl de Dow Jones-index 0,1 procent steeg tot 36.290,32 punten. Techbeurs Nasdaq trok met 0,2 procent aan tot 15.188,39 punten. Bron: ABM Financial News

