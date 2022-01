Beursblik: Berenberg lift koersdoel AMG Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft zijn koersdoel voor AMG verhoogd van 34,00 naar 37,00 euro, en houdt vast aan het koopadvies, nadat de metallurgisch specialist op een beleggersdag zijn “unieke positionering” in de waardeketen voor lithium presenteerde: van het mijnen van het element in Brazilië tot de ontwikkeling van lithiumproducten van de volgende generatie in Duitsland. AMG kijkt bovendien vooruit, en overweegt strategische opties, waaronder een mogelijke beursgang, waarover in mei van dit jaar een besluit moet zijn gevallen. Dit plan zou wel eens aandeelhouderswaarde kunnen ontsluiten, vermoedt analist Andrea Markou. AMG investeert 20 tot 30 miljoen dollar in vastestofbatterijen die in 2025 op de markt zouden moeten komen. Ook wil het bedrijf de grondstofbehoefte van de eerste module van zijn Duitse lithiumhyudroxidefabriek grotendeels zelf invullen met een nieuwe fabriek in Brazilië en zijn er al drie afnemers opgelijnd die de producten binnen de EU gaan afnemen, dus zonder ze over de wereld te hoeven verslepen. AMG profiteert van de sterk gestegen lithiumprijs, die het afgelopen jaar met 600 procent steeg, en dus verhoogt Berenberg zijn verwachtingen voor de aangepaste EBITDA in 2022 en 2023 naar 195 miljoen en 224 miljoen dollar. De inschatting is nog aan de conservatieve kant, meent Markou. Het koersdoel stijgt navenant. AMG mikt zelf inmiddels op 175 tot 200 miljoen dollar EBITDA in 2022, in plaats van de eerder gemeld 150 miljoen dollar. Het koopadvies is gebaseerd op de aantrekkelijke waardering en de sterke groei die voortkomt uit strategische projecten en voortdurende innovatie, en ook op de duurzaamheidsfactor die volgens Berenberg onvoldoende door de markt wordt gewaardeerd. De kwartaalcijfers van AMG volgen op 23 februari. Bron: ABM Financial News

