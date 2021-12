Markt kijkt al uit naar rentevergadering Fed

(ABM FN-Dow Jones) Inmiddels is de laatste maand van het jaar aangebroken en dat betekent traditiegetrouw dat de agenda's ook leger en leger worden.

De AEX staat dit jaar op een rendement van bijna 24 procent.

"We hebben een topjaar achter de rug en niemand wil dan aan het einde nog extra risico op zijn boek nemen. Zo raakt de markt leger en leger", merkte beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital op.

De nieuwste coronavariant, omikron, en tekenen dat de Amerikaanse Federal Reserve vaart wil maken met taperen, zorgen voor onzekerheid. "En daar houdt de markt niet van", aldus Schutte.

Vrijdag aan het einde van de beursdag zei James Bullard, voorzitter van de St. Louis Fed, dat de Fed sneller zijn maandelijkse obligatie-opkoopprogramma moet gaan afbouwen. Bullard wees daarvoor op het sterke herstel en de stijgende inflatie.

Het Amerikaanse bruto binnenlands product "is de pre-pandemische piek al gepasseerd en zal naar verwachting aanzienlijk stijgen" en "veel arbeidsmarktindicatoren wijzen op zeer krappe arbeidsmarktomstandigheden", terwijl "de Amerikaanse inflatie in 2021 aanzienlijk aan de bovenkant heeft verrast", aldus Bullard, die in 2022 weer stemrecht heeft in het beleidscomité van de Fed.

"De meeste aandacht zal uitgaan naar de Fed meeting op 14 en 15 december, maar daar zal de markt nog even een weekje geduld voor moeten hebben", aldus analist Joost Derks van iBanFirst. Komende week staan er volgens de analist met name updates van reeds gepubliceerde data op de rol, wat inhoudt dat de macro-economische kalender waarschijnlijk een beperkte impact zal hebben op de koersen.

Het cijferseizoen is inmiddels echt achter de rug. Komende week is er op dinsdag nog een beleggersdag van ASR en op vrijdag mogen aandeelhouders van Shell zich uitspreken over de plannen van de energiereus om Den Haag te verlagen en zich volledig in Londen te vestigen.

In het buitenland is woensdag nog een drukke dag, met cijfers van onder meer meme-stock GameStop en Oracle. Donderdag zullen beleggers in halfgeleiders letten op de resultaten die Broadcom presenteert.

Macro-economisch is de agenda wat beter gevuld. Maandag let de markt op de Duitse fabrieksorders en dinsdag zijn er onder meer productiecijfers uit Duitsland, net als het ZEW economisch sentiment. Verder zijn er handelsbalansen uit de VS en China.

Halverwege de week let de markt op de Amerikaanse olievoorraden en de vacatures. Afgelopen week viel de Amerikaanse banengroei tegen, maar de werkloosheid daalde wel veel harder dan voorzien en menig analist noemde het banenrapport onderliggend wel degelijk sterk. Op donderdag staan de Amerikaanse steunaanvragen weer op de rol.

Donderdag zijn er ook Chinese inflatiecijfers en een Duitse handelsbalans, een dag later gevolgd door de Britse export en import.

Op vrijdag eindigt de week met productiecijfers voor de industrie in Nederland, het VK en België. Verder is er een Duits inflatiecijfer en staat het Amerikaanse consumentenvertrouwen op de agenda.