Air France-KLM overweegt uitstel kapitaalverhoging

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM overweegt zijn kapitaalverhoging uit te stellen, nu veel overheden strenge reisbeperkingen hebben opgelegd om de verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus te beperken. Dat meldt persbureau Reuters donderdag op basis van bronnen. De Franse-Nederlandse vliegmaatschappij hoopte 1 miljard euro of meer op te halen voor het einde van het jaar, om zijn balans te versterken en staatssteun terug te betalen. Dit zal nu waarschijnlijk worden uitgesteld, volgen de bronnen van Reuters. Het zou moeilijk zijn om het verhaal van een herstellende markt voor vliegreizen te verkopen aan nieuwe aandeelhouders met de nieuwe virusvariant. Sinds de opkomst van de nieuwe variant zijn de aandelen van Air France-KLM zo'n 9 procent gedaald. Het bedrijf heeft voldoende in kas om een kapitaalverhoging uit te stellen, maar kan geen overnames doen zo lang de staatssteun niet is terugbetaald.

-- Bron: ABM Financial News

