Heineken lijft Distell volledig in

(ABM FN-Dow Jones) Heineken wil de volledige controle over het Zuid-Afrikaanse Distell en Namibia Breweries krijgen, waar een miljardenbedrag mee gemoeid is. Dit maakte de Amsterdamse brouwer maandagochtend bekend.

Heineken doet een bod op Distell, dat de over te nemen activiteiten waardeert op 2,2 miljard euro. Aandeelhouders van Distell moeten hier nog wel akkoord mee gaan. Daarnaast zal Heineken een belang van 25 procent van Namibia Breweries in Heineken South Africa verwerven en neemt het een belang van 50,01 procent over in de investeringsholding van Namibia Breweries. Daarin had Heineken al een belang van 49,99 procent. NBL Investment Holdings is de controlerende aandeelhouders van NBL met een belang van 59,4 procent. De waarde van NBL wordt geschat op ongeveer 400 miljoen euro.

Na afronding van de deals, zullen de overgenomen activiteiten plus een belang van 75 procent in Heineken South Africa worden ondergebracht in een nieuwe, niet-beursgenoteerde onderneming. Heineken krijgt een belang van minimaal 65 procent in het nieuw op te richten bedrijf en de rest gaat naar aandeelhouders van Distell.

Heineken verwacht significante omzet- en kostensynergiën te kunnen realiseren, wat op middellange termijn zal bijdrage aan de marges. In het eerste jaar na afronding van de deals zullen deze ook een positieve impact hebben op de winst per aandeel Heineken. De schuldratio zal marginaal stijgen.

De transactie wordt naar verwachting in de loop van 2022 afgerond.