Spotify haalt eigen outlook

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Spotify heeft in het derde kwartaal het aantal gebruikers verder zien stijgen, net als de omzet, en kwam aan de bovenkant van de eigen verwachtingen uit. Dat bleek bij de publicatie van de cijfers van de digitale muziekdienst op woensdagmiddag. Het aantal maandelijkse gebruikers steeg naar 381 miljoen. Dat is 4 procent meer dan een kwartaal eerder. In het derde kwartaal van 2020 had Spotify 320 miljoen gebruikers. Het aantal premium-gebruikers steeg naar 172 miljoen, een plus van eveneens 4 procent op kwartaalbasis. Spotify boekte het afgelopen kwartaal een omzet van 2,5 miljard euro, een stijging op jaarbasis van 27 procent en een plus van 7 procent op kwartaalbasis. Voor het derde kwartaal verwacht Spotify 377 tot 382 miljoen gebruikers en een omzet van 2,31 tot 2,51 miljard euro. De brutomarge kwam uit op 26,7 procent en operationeel werd er een winst geboekt van 75 miljoen euro. In het tweede kwartaal lag de marge nog op 28,4 procent en bedroeg de operationele winst 12 miljoen euro. In het derde kwartaal van 2020 leed Spotify zelfs nog een verlies van 40 miljoen euro. De vrije kasstroom was met 99 miljoen euro nipt lager dan vorig jaar, maar wel flink hoger dan de 34 miljoen euro in het tweede kwartaal van dit jaar. Outlook Voor het vierde kwartaal verwacht Spotify 400 tot 407 miljoen gebruikers en een omzet van 2,54 tot 2,68 miljard euro. Een kwartaal eerder gaf Spotify al aan dat het aantal gebruikers tot boven de 400 miljoen zou stijgen. Toen ging de muziekdienst nog uit van een omzet van 2,48 tot 2,68 miljard euro in de laatste drie maanden van 2021. Bron: ABM Financial News

