Wall Street op koers voor hogere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet, in afwachting van resultaten van grote technologiebedrijven.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor opening tot 0,2 procent in het groen. Technologie-index Nasdaq lijkt 0,3 procent hoger te gaan openen.

Facebook zal maandag nabeurs zijn kwartaalcijfers publiceren. Microsoft en Twitter staan voor dinsdag op het programma, evenals Alphabet, het moederbedrijf van Google. Apple en Amazon.com volgen later deze week.

Sterke winsten voor banken, makers van consumentenartikelen en fabrikanten hebben de aandelenkoersen de afgelopen week laten stijgen en de zorgen bij beleggers gesust dat hogere inflatie en arbeidstekorten de winst zouden kunnen eroderen.

"Eén van de meer opmerkelijke conclusies van het kwartaalcijferseizoen tot nu toe is het vermogen van bedrijven om de prijsverhogingen grotendeels door te berekenen aan de klanten, zonder dat de omzet hierdoor daalt", zei Michael Hewson van CMC Markets.

Social mediabedrijf Snap stelde vorige week wel teleur met de kwartaalcijfers, waarschuwend voor strengere privacy-regels van Apple, waardoor de advertentie-inkomsten waarschijnlijk zullen dalen. Dit zou een "kanarie in de kolenmijn" kunnen zijn voor de rest van de technologiesector, zei Hewson. Als meer techreuzen somber blijken in hun vooruitblik, kan de stemming snel verzuren, denkt de marktanalist.

Cruciaal is hoe centrale banken zullen reageren op de stijgende prijzen. Handelaren in Britse staatsleningen lijken te denken dat de Bank of England de rente al in november kan verhogen. Ook de marktverwachting voor een renteverhoging van de Europese Centrale Bank is fors dichterbij gekomen, en beleggers wachten daarom op de woorden van ECB-voorzitter Christine Lagarde later deze week. Ook de Bank of Japan vergadert deze week over het monetaire beleid.

Fonsbeheerders volgen intussen ook de onderhandelingen in het Amerikaanse Congres over het grote pakket beleidsmaatregelen voor sociale uitgaven en investeringen in infrastructuur van president Joe Biden.

De Chicago Fed National Activity Index daalde naar een stand van 0,13 negatief in september, van 0,05 positief in augustus. Een positieve indexstand duidt op een groei die boven het historisch gemiddelde ligt. Is de index negatief, dan impliceert dit een groei onder de trend.

De olieprijs steeg maandag verder. Een december-future West Texas Intermediate steeg 1,4 procent tot 84,92 dollar. Brent-olie voor januari werd 1,0 procent duurder op 85,51 dollar.

De euro/dollar daalde en noteerde op 1,1595. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er nog 1,1643 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Facebook zal naar verwachting minder omzetgroei melden, maar toch nog altijd een recordomzet. De privacyregels van Apple zullen waarschijnlijk de inkomsten uit digitale reclame onder druk hebben gezet. Facebook publiceert de resultaten vanavond nabeurs. Het aandeel lijkt 0,7 procent lager te gaan openen.

HSBC wil voor 2 miljard dollar aandelen inkopen, meldde de Brits-Aziatische bankreus, die een recordwinst bekendmaakte over het derde kwartaal.

PayPal wil het social mediaplatform Pinterest niet overnemen. Dat stelde het betaalbedrijf na geruchten. Het aandeel Pinterest lijkt meer dan 12 procent lager te gaan openen. Het aandeel PayPal stond in de handel voorbeurs 5 procent hoger.

Panasonic heeft voor eerst een grotere lithiumbatterij laten zien, die het bedrijf wil leveren aan autofabrikant Tesla.

Autoverhuurbedrijf Hertz heeft 100.000 Tesla's besteld en wil geheel elektrisch worden, meldde persbureau Bloomberg. Het aandeel Tesla koerst op een openingswinst van 4,4 procent af.

Kimberley-Clark verlaagde zijn outlook na gemengde resultaten in het derde kwartaal. "Onze resultaten werden geraakt door de aanzienlijke inflatie en de verstoringen in de aanvoerketen, waardoor onze kosten harder stegen dan we hadden verwacht", aldus CEO Mike Hsu in een toelichting op de cijfers. Het aandeel opent vermoedelijk ruim 3 procent lager.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag licht lager. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,1 procent tot 4.544,90 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 35.677,02 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent lager op 15.090,20 punten.