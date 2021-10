Tesla overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tesla heeft het afgelopen kwartaal een recordwinst geboekt, met name dankzij het vermogen van het bedrijf om zich door de aanhoudende verstoringen in de toeleveringsketen te navigeren. Dit bleek woensdagavond uit cijfers van de fabrikant van elektrische auto's. "Een verscheidenheid aan uitdagingen, waaronder tekorten aan halfgeleiders en congestie in havens hebben invloed gehad op ons vermogen om fabrieken op volle snelheid te laten draaien", zei het concern. De autofabrikant boekte een winst van 1,6 miljard dollar, een stijging van 331 miljoen dollar ten opzichte van een jaar eerder, met een recordomzet van 13,8 miljard dollar. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een winst van 1,3 miljard dollar en een omzet van 13,6 miljard dollar. Tesla leverde het afgelopen kwartaal circa 241.300 voertuigen af, een stijging van circa 73 procent ten opzichte van een jaar eerder. De groei werd ondersteund door een stijging van de verkoop van auto's die in China zijn gemaakt, de thuisbasis van Tesla's grootste autofabriek gemeten naar productie. Analisten verwachten dat het aantal leveringen in het huidige kwartaal zal blijven stijgen tot circa 266.000 voertuigen, waardoor het bedrijf in 2021 bijna 900.000 voertuigen aan klanten zal afleveren. Het bedrijf zelf heeft gezegd het aantal leveringen in 2021 met meer dan 50 procent te willen verhogen ten opzichte van vorig jaar. In 2020 leverde het concern circa 0,5 miljoen voertuigen af. Het aandeel Tesla noteerde woensdag nabeurs in de elektronische handel 0,7 procent lager. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.