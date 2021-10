Fugro voert laboratoriumcapaciteit op Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Fugro is van plan zijn labaratoriumcapaciteit met 50 procent op te voeren in Europa en Amerika tegen het einde van 2021. Dit stelde de bodemonderzoeker dinsdag in een persbericht. De faciliteiten in Brussel, Washington en het Britse Wallingford worden uitgebreid, waardoor testdata sneller verkregen kunnen worden. Fugro wil daarmee inspelen op de toenemende vraag vanuit de energie- en infrastructuursector. Het aandeel Fugro steeg dinsdagochtend met 0,4 procent tot 8,58 euro. Bron: ABM Financial News

