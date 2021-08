Stevige voorziening drukt resultaten Heijmans Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Heijmans heeft in de eerste zes maanden van 2021 het onderliggend resultaat onder de prognoses zien uitkomen door een stevige voorziening op een project. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit het halfjaarbericht van de bouwer. De EBITDA daalde op jaarbasis van 41 miljoen naar 35 miljoen euro. ING ging vooraf uit van een onderliggend EBITDA van 38 miljoen euro, de analistenconsensus rekende op een onveranderd resultaat van 41 miljoen euro. Wintrack II Voor het project Wintrack II maakte Heijmans vrijdag een voorziening bekend van 34 miljoen euro. Als deze buiten beschouwing zou worden gelaten, bedraagt het onderliggende resultaat 69 miljoen euro. De arbitragezaak met Tennet betreft een contract voor The Wintrack II dat Tennet in oktober 2018 introk vanwege een verschil van inzicht. Het project betreft de bouw van nieuwe hoogspanningsmasten voor Eemshaven-Vierverlaten en Borssele-Rilland. Heijmans was daarbij verantwoordelijk voor de constructie van de funderingen van de masten. Heijmans zei "voorzichtigheidshalve" een voorziening te treffen, na een tegenvallend vonnis. Een hoger beroep is in voorbereiding, aldus de bouwer. In het onderliggende EBITDA is geen rekening gehouden met de afschrijvingen op joint ventures, exclusief afwaarderingen vastgoed, reorganisatiekosten, boekresultaten op de verkoop en kosten van grondsaneringen. De omzet over de eerste zes maanden lag op 881 miljoen tegen 839 miljoen een jaar eerder. Op nettoniveau daalde het resultaat van 15 miljoen euro naar 10 miljoen euro. Heijmans sprak in een toelichting van stijgende winstmarges in alle sectoren. "Het verdienvermogen van Heijmans heeft zich de afgelopen jaren steeds verder ontwikkeld en is nu op een robuust niveau bij een evenwichtig risicoprofiel", meent CEO Ton Hillen. De orderportefeuille stond aan het eind van de verslagperiode op iets meer dan 2 miljard euro tegen net geen 2 miljard euro aan het eind van het eerste halfjaar van 2020 én aan het eind van 2020. De onderneming liet wel een onverwacht positieve kaspositie zien van 44 miljoen euro aan het eind van het eerste halfjaar. Aan het eind van 2020 was er nog sprake van een nettoschuld van 37 miljoen euro, aan het eind van het eerste halfjaar van 2020 was dit 43 miljoen euro. ING ging uit van een nettoschuld van 18 miljoen, de consensus van 43 miljoen euro. Outlook Heijmans verwacht ondanks de voorziening dat het operationeel resultaat over 2021 op jaarbasis gelijk blijft. Over 2020 lag dit op 85 miljoen euro. "Met name bij Infra en Vastgoed verwachten we een uitstekend operationeel resultaat", aldus de bouwer. Door faseringen van projecten zal de omzet komend halfjaar iets lager liggen dan in de laatste zes maanden van vorig jaar, verwacht Heijmans. De jaaromzet zal min of meer gelijk zijn aan die in 2020. De schuld zal licht dalen. Het aandeel Heijmans sloot donderdag op een rood Damrak 3,8 procent hoger op 13,18 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

