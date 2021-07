Merck ziet omzet stijgen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Merck heeft in het tweede kwartaal de omzet fors zien stijgen. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de Amerikaanse farmaceut. In het tweede kwartaal steeg de omzet van Merck met 22 procent stijging naar 11,4 miljard dollar. Exclusief wisselkoerseffecten steeg de omzet met 19 procent. De winst per aandeel bedroeg 0,61 dollar, tegenover 1,18 dollar een jaar geleden. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 1,31 dollar. Dit is in lijn met de marktverwachtingen. Outlook Voor het hele jaar rekent de farmaceut op een aangepaste winst per aandeel van 5,47 tot 5,57 dollar en een omzet tussen 46,4 en 47,4 miljard dollar. De consensus samengesteld door FactSet rekent op een winst per aandeel van 5,52 dollar per aandeel op een omzet van 46,2 miljard dollar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

