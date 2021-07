KPN boekt hoger dan voorziene winst

(ABM FN-Dow Jones) KPN heeft in het tweede kwartaal van 2021 meer winst geboekt dan verwacht, terwijl de omzetontwikkeling conform verwachting was. Dit bleek dinsdag uit de cijfers die het telecombedrijf voorbeurs publiceerde.

"We zetten alles op alles om iedereen in Nederland te verbinden met een duurzame toekomst", aldus CEO Joost Farwerck. "We hebben omzetgroei gerealiseerd in het mass-marketsegment, een belangrijk teken dat onze strategie succesvol is. Het is een stap in de richting van duurzame groei voor het hele bedrijf, waar we overigens ook lichte groei lieten zien. Ons mobiele netwerk is opnieuw bekroond als beste netwerk van Nederland, en het snelste 5G netwerk. Ook hebben we de klantervaring verder verbeterd. Kortom we liggen op koers om onze doelstellingen voor 2021 waar te maken."

Afgelopen kwartaal passeerde KPN de mijlpaal van drie miljoen glasvezelaansluitingen en als gevolg van de Unlimited data-propositie zag het telecombedrijf voor het eerst in vier jaar groei in de omzet uit mobiele diensten voor consumenten. Het totale aantal nieuwe mobiele klanten in zowel de consumenten als de zakelijke markt blijft in een stevig tempo groeien, aldus de topman.

KPN behaalde afgelopen kwartaal een omzet van 1.296 miljoen euro, wat een aangepaste EBITDA na leases opleverde van 589 miljoen euro en een nettowinst van 800 miljoen euro. Van deze winst kwam 649 miljoen euro uit de Glaspoort joint venture met APG. Ook viel er een voorziening vrij van 4 miljoen euro en was er een boekwinst van 11 miljoen euro op de verkoop van KPN Consulting in het afgelopen kwartaal. Exclusief deze eenmalige posten zou de winst met 24 miljoen euro zijn gestegen op jaarbasis tot 159 miljoen euro.

Analisten mikten voor het tweede kwartaal op een omzet van 1.283 miljoen euro met een aangepaste EBITDA na leases van 584 miljoen euro en een nettowinst van 130 miljoen euro.

Een jaar eerder boekte KPN nog een omzet van 1.292 miljoen euro, een aangepaste EBITDA na leases van 585 en een nettowinst van 135 miljoen euro. In het eerste kwartaal van 2021 lag de omzet op 1.290 miljoen euro en de aangepaste EBITDA na leases op 568 miljoen euro.

De vrije kasstroom kwam in het tweede kwartaal uit op 179 miljoen euro. De consensus rekende op 170 miljoen euro tegen 177 miljoen euro een jaar eerder.

Er zat eind juni 2,0 miljard euro in kas bij KPN. De nettoschuld bedroeg 5,20 miljard euro, tegen 5,25 miljard euro een jaar eerder.

Outlook

KPN rekent voor dit jaar onverminderd op een vrije kasstroom van circa 765 miljoen euro, waardoor een dividend over 2021 van 13,6 cent per aandeel mogelijk is. De aangepaste EBITDA na leases zal dit jaar uitkomen op 2.345 miljoen euro en de investeringen op 1,2 miljard euro, denkt KPN.

De consensus mikt voor 2021 op een vrije kasstroom van 768 miljoen euro en een aangepaste EBITDA na leases van 2.349 miljoen euro.

Voor 2023 rekent KPN op een lichte stijging van de aangepaste EBITDA na leases tot meer dan 2.450 miljoen euro. Ook streeft KPN een progressies dividendbeleid na met een jaarlijkse groei van 3 tot 5 procent.