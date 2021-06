Beursupdate: AEX werkt verlies weg Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de nieuwe handelsweek in mineur gestart, maar na een rode opening is het verlies inmiddels vrijwel weggewerkt. Rond de klok van tien uur daalde de AEX fractioneel tot 719,28 punten. Investment manager Simon Wiersma ziet dat de markt het lastig heeft "om een weg te vinden na het redelijk 'hawkish' commentaar van de Fed van woensdagavond." Ook econoom Tom Simonts van KBC wees nogmaals op de Fed. De koersdalingen vandaag noemt hij een late reactie op de agressiever dan verwachte toon van de Amerikaanse centrale bank. Die toon gaat volgens hem vooral ten koste van waarde-aandelen. De macro-economische agenda is vandaag leeg. De euro/dollar handelde op 1,1877 en olie werd iets duurder. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde maandagochtend op 1,435 procent, een verdere daling. Stijgers en dalers In de AEX noteren ruim de helft van de aandelen lager. ASMI was de grootste daler met een verlies van 2,4 procent. De grootste stijgers waren Unilever en Ahold Delhaize met winsten van respectievelijk 0,9 en 0,8 procent. Prosus, dat de jaarcijfers presenteerde, verloor 1,7 procent. Toch sprak Jefferies van bemoedigende resultaten. In de AMX daalde Alfen 2,7 procent en verloor Galapagos ook 2,7 procent. Daarentegen steeg Flow Traders een procent. Bij de smallcaps ging Hunter Douglas 4,9 procent in het groen. Vivoryon werd echter 2,3 procent goedkoper. Het lokaal genoteerde Core Laboratories daalde 5,0 procent. Beursnieuweling NX Filtration werd 5,6 procent duurder. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.