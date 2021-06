Valuta: dollar wacht op Fed

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag nog boven de 1,21 dollar in afwachting van het monetaire bericht van de Federal Reserve later vandaag.

"Er zijn er nu zeven functionarissen die voor 2023 een renteverhoging verwachten", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Als er vandaag twee bij komen, en die verwachting is er, ontstaat er een evenwicht met degenen die nog vasthouden aan 2024 en dat kan de dollar wind in de rug geven en de euro weer onder de 1,21 dollar brengen", aldus Mevissen.

De Fed komt naast deze zogenaamde dot plot en het rentebesluit ook met nieuwe inflatie- en groeiprojecties naar buiten. Dinsdag bleken de Amerikaanse producentenprijzen over mei harder te zijn gestegen dan verwacht.

Het Britse pond steeg volgens de analist woensdag licht nadat de kerninflatie van het Verenigd Koninkrijk in mei op jaarbasis uitkwam op 2,0 procent, terwijl gerekend was op 1,7 procent en het vorig cijfer 1,3 procent bedroeg.

Mevissen refereerde woensdag nog aan de Chinese data, die geen aanleiding gaven de yuan hoger te zetten, terwijl deze wel steeg. "Het lijkt dan ook eerder een technische oorzaak, daar de dollar boven 6,40 yuan bij herhaling kopers in de yuan trekt, waarna de Amerikaanse munt weer onder dat peil komt te liggen.

De industriële productie van China over mei liet een flinke stijging zien, maar bleef met 8,8 procent wel achter bij de plus van 9,8 procent in april. Het cijfer was wel conform verwachting. De detailhandelsverkopen van het land over mei lieten een stijging op jaarbasis zien van 12,4 procent, maar deze stijging bleef wel achter bij de prognose en haalde het stijgingsniveau van april van 17,7 procent niet meer.

De Britten publiceerden woensdag de consumenten- en producentenprijzen over mei. De eersten bleken op maandbasis in eenzelfde tempo te zijn gestegen als in april, de producentenprijzen liepen iets meer op dan verwacht.

Vanmiddag komen de Amerikanen met de woningbouwdata en de bouwvergunningen over mei, de importprijzen over dezelfde maand en wekelijkse olievoorraden naar buiten.

Sprekers van formaat zijn vandaag de vice-voorzitter van de Europese Centrale Bank Luis de Guindos en de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen, die vandaag voor een comité van de Senaat verantwoording moet afleggen voor de begroting over 2022.

De euro noteerde woensdag vlak op 1,2125 dollar. De Europese munt koerste 0,2 procent lager op 0,8595 Britse pond. Het Britse pond steeg woensdag 0,2 procent tot 1,4106 dollar. De dollar noteerde 0,1 procent lager op 6,3970 Chinese yuan. De dollar daalde vandaag 0,1 procent tot 109,9510 yen.