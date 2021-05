Update: Europese rechter eist betere motivering voor staatssteun KLM Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Hof van Justitie van de Europese Unie

(ABM FN-Dow Jones) Een Europese rechter heeft de Nederlandse staat teruggefloten inzake de staatssteun voor luchtvaartmaatschappij KLM, na bezwaren daartegen van concurrent Ryanair. Dat bleek woensdag uit een besluit van het Gerecht van de Europese Unie. De Nederlandse regering heeft onvoldoende uitgelegd waarom de miljardensteun nodig was, nadat moedermaatschappij Air France-KLM al steun had gekregen van de Franse overheid, stelde het gerecht in zijn uitspraak. De goedkeuring voor de Nederlandse staatssteun van de Europese mededingingswaakhond is daarom nietig verklaard, totdat de overheid de benodigde uitleg heeft gegeven. Dit heeft geen directe gevolgen voor de steun die KLM krijgt, in verband met het economische belang. De rechtbank meent dat de Europese autoriteiten "bijzonder zorgvuldig" moeten onderzoeken of Air France-KLM en KLM niet samen één economische entiteit vormen. Gegevens hierover ontbreken in de beoordeling door de Europese Commissie. Ook moet duidelijk zijn dat de Franse steun voor Air France-KLM alleen bedoeld was voor de Franse luchtvaartmaatschappij, en niet ook had kunnen worden gebruikt voor ondersteuning van KLM. KLM liet weten de uitspraak te zullen bestuderen. In een reactie op Twitter schreef ook minister Wopke Hoekstra de uitspraak te zullen bestuderen en de Tweede Kamer te zullen informeren. Overigens kreeg ook het Portugese TAP vandaag nul op het rekest bij de Europese rechter. De overheidssteun die de maatschappij van Portugal ontving, werd nietig verklaard omdat het onvoldoende is gemotiveerd. Update: om reactie Hoekstra toe te voegen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.